Speciale infrastrutture: Anas, al via bando per assunzione di 50 ingegneri strutturisti

- Parte il bando per l'assunzione di circa 50 ingegneri strutturisti con il profilo professionale di Tecnico ispezione ponti. Lo si apprende da un comunicato stampa di Anas, stando al quale il bando risponde a un fabbisogno prioritario dell'azienda ed è parte del grande piano di assunzioni della società, teso a dotare il territorio e le strutture centrali delle migliori professionalità tecniche e di addetti alla mobilità su strada. “Il nostro obiettivo è di potenziare il servizio offerto innalzando i livelli di sicurezza e monitoraggio delle infrastrutture, anche alla luce del riassetto della rete nazionale che ha portato al rientro di oltre 3.500 chilometri di rete”, ha detto l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini. Con la prima tranche del rientro strade, prosegue la nota, la società ha acquisito più di 1.300 ponti e 200 cavalcavia, e se ne prevedono altrettanti con la seconda, per cui è in corso l'iter di riclassificazione di 3.700 chilometri di rete. Stando al comunicato, le figure professionali ricercate dovranno pianificare ed effettuare le attività di ispezione delle opere d'arte, coordinare le ispezioni condotte da ditte esterne, alimentare banche dati e sistemi aziendali e monitorare ed esaminare dati ed esiti delle ispezioni. Tra i requisiti essenziali per l'ammissione è necessario aver maturato un'esperienza di almeno tre anni nella progettazione e realizzazione di opere civili, nell'ambito di nuove opere o della manutenzione straordinaria, nella progettazione e gestione di sistemi di monitoraggio strutturale di ponti e viadotti o nella direzione lavori. (Com)