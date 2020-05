Speciale infrastrutture: De Micheli su Alitalia, dobbiamo renderci conto che è strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O ci rendiamo conto della strategicità di Alitalia, che passa attraverso la sua capacità di essere strumento per riportare qui in sicurezza e ora milioni e milioni di turisti di qualunque target economico, o altrimenti l'alternativa è andare ad elemosinare ad altre compagnie di altri paesi per fornirci questo servizio". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenendo a Sky Tg24. "Su Alitalia - ha aggiunto - penso che la compagnia aerea sia una porta ed un ambasciatore del turismo italiano nel mondo". Inoltre "siamo in una situazione completamente diversa da prima del virus: avevamo compagnie molto aggressive che oggi si rimettono ai blocchi di partenza esattamente come Alitalia". Le compagnie Low cost, ha poi chiarito, "continueranno a giocare un ruolo fondamentale ma è un target di mercato completamente diverso da quello di Alitalia che non deve diventare una low cost. Ciascuno deve fare il suo mestiere". (Rin)