Speciale infrastrutture: Messico, aggiudicato anche quarto segmento del "treno Maya"

- Sarà l'impresa messicana Ingenieros civiles asociados (Ica) a effettuare i lavori del quarto segmento del "Treno Maya", l'ambiziosa infrastruttura turistica pensata per rilanciare lo sviluppo e l'occupazione nel sudest del Messico. Lo ha ufficializzato l'agenzia preposta a coordinare i lavori dell'opera (Fonatur), in un video trasmesso nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il capo dello stato ne ha approfittato per confermare la volontà del governo di aprire tutti i cantieri dell'infrastruttura, una volta ricevuto il via libera dalle autorità sanitarie. Nei prossimi giorni, segnala Fonatur, si indicheranno i dettagli legali e giuridici che hanno permesso di assegnare la nuova tratta, da Izamal a Cancun, senza gara. La stampa locale aveva in precedenza anticipato che Ica avrebbe avuto l'incarico per compensare i diritti di concessione sul tratto autostradale che attraversa il "tramo 4" dell'opera. (Mec)