Speciale infrastrutture: Romania, premier Orban presenta in parlamento misure per la ripresa economica

- "Per quanto riguarda le decine di migliaia di aziende con problemi di pagamento - ha proseguito Orban -, esiste un decreto del governo che consente loro di sospendere i crediti per un massimo di 9 mesi". Nella visione di Orban, quello che può essere prodotto in Romania deve essere prodotto in Romania. "Stiamo preparando un piano per la ricostruzione economica su una base solida che metta al primo posto gli investimenti ma anche l'innovazione per aumentare la competitività. Stiamo sviluppando un regime globale di sostegno agli investimenti in cui vogliamo allocare ingenti somme per infrastrutture di trasporto, energia e servizi sanitari", ha detto Orban aggiungendo: "Abbiamo identificato risorse per generare programmi a supporto di investimenti di piccole e medie dimensioni, 2 miliardi di euro. La realizzazione di un fondo di investimento, sul modello polacco. Un vero fondo di investimento. Stiamo anche pensando a programmi per l'occupazione, programmi per i lavoratori rimasti a casa". (Rob)