Speciale infrastrutture: Cancelleri (M5s), con ministero impegnati a sbloccare e velocizzare opere da nord a sud

- Sbloccare e velocizzare le opere in tutto il territorio nazionale: è questo l'impegno di Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per far ripartire le infrastrutture del paese. "Il mio impegno, e quello del Mit per sbloccare e velocizzare le opere in tutto il territorio nazionale da nord a sud ferme a causa della burocrazia, è massimo, per dare a questo paese infrastrutture moderne e adeguate", scrive su Twitter. Il viceministro aggiunge poi che "la SS106 Jonica, con un investimento di 1,3 miliardi, verrà realizzata dal gruppo Webuild nell’ambito 'Progetto Italia' e vedrà impegnati 1.500 lavoratori nel più grande cantiere viario del nostro paese! Grande l’impegno già avviato da DaniloToninelli", ha aggiunto Cancelleri. (Rin)