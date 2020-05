Fase 2: Pd Campidoglio, da Pacetti parole vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo capitolino del Pd, in una nota, risponde al post del capogruppo del M5s Roma, Giuliano Pacetti. "Le parole del capogruppo del M5s in Campidoglio - spiega il comunicato - di oggi sono vergognose. Offendono non solo le opposizioni, ma anche i bambini e le famiglie di Roma, le prime vittime dell'incompetenza e della gestione di questa Amministrazione fallimentare. Affermare che l'opposizione non 'ha a cuore la salute dei bambini' e che 'sarebbero capaci di vendere i propri figli per la politica' dà l'esatta misura della pochezza di questa amministrazione. È proprio perché abbiamo a cuore la salute e la dignità dei bambini che abbiamo chiesto per settimane di fornire e rendere noto alla città quali provvedimenti la sindaca e la giunta stavano assumendo. I bambini sono stati i primi dover rimanere a casa con la chiusura delle scuole, l'amministrazione aveva il dovere di lavorare per rendere loro fruibili parchi e aree ludiche. Invece, nulla è stato fatto. Pacetti, questa volta, ha superato se stesso. Ha perso le staffe. Per difendere l'indifendibile, attacca a testa bassa le opposizioni. Le sue parole sono indegne. Si vergogni e chieda scusa non solo alle opposizioni ma soprattutto ai bambini di Roma". (Com)