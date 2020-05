Azerbaigian-Russia: presidente Aliyev, rimpatriati 6.500 nostri concittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian ha già rimpatriato 6.500 concittadini dalla Russia in relazione alla pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il presidente Ilham Aliyev, che ieri ha avuto un colloquio telefonico con il capo dello Stato russo Vladimir Putin incentrato sulla situazione nelle regioni frontaliere. In particolare i capi di Stato hanno parlato del Daghestan, dove si sono ammassati un gran numero di cittadini azerbaigiani che stanno cercando di tornare a casa. "In generale, abbiamo già rimpatriato oltre 20 mila nostri cittadini, di cui la maggior parte dalla Russia", ha dichiarato Aliyev in un'intervista all’emittente televisiva "AzTV". La questione è stata sollevata ieri dalla direttrice dell'Autorità per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor) Anna Popova in un incontro con Putin. Popova ha sottolineato i rischi legati alla presenza di questi cittadini azerbaigiani, che accresce il rischio di diffusione del coronavirus. Nella Repubblica del Daghestan, dove risulta molto forte l'incidenza della malattia sono presenti molti cittadini azerbaigiani che a causa delle restrizioni, non sono stati in grado di lasciare la Russia in modo tempestivo per rientrare in patria.(Res)