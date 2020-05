Coronavirus: Pd, in Umbria la Lega vuol mettere il bavaglio alle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sull'acquisto diretto di test sierologici per 300mila euro e sulla vicenda dell'ospedale da campo per altri 3 milioni di euro, la Lega vuole sostituire le mascherine con dei bavagli all'opposizione”. L'accusa è arrivata dai consiglieri di opposizione Tommaso Bori e Michele Bettarelli (Pd) che hanno aggiunto: “altro che casa di vetro, le istituzioni tornino ad essere il luogo del rispetto e della trasparenza, non uno strumento piegato ai meri interessi di parte nel tentativo di impedire che le verità, anche quelle più scomode, vengano alla luce”. Bori e Bettarelli hanno spiegato: "Quanto accaduto durante i lavori del comitato di controllo e valutazione è un fatto unico nella storia dell’assemblea legislativa e riteniamo che meriti di essere valutato sia per gli aspetti politici che per quelli procedimentali e giuridici. Ieri i consiglieri della Lega hanno impedito lo svolgimento dei lavori, facendo mancare il numero legale, e confermando,peraltro, quanto avevano minacciato nei giorni precedenti, qualora non avessimo fornito loro anticipatamente le domande che avremmo posto sull'ospedale da campo e sull'acquisto dei Test nel corso delle audizioni. Pretesa inedita e inaccettabile”. (segue) (Ren)