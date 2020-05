Coronavirus: Pd, in Umbria la Lega vuol mettere il bavaglio alle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori e Bettarelli hanno aggiunto. "Quanto accaduto porta a stigmatizzare pubblicamente questa modalità del tutto inappropriata rispetto al normale svolgimento delle funzioni democratiche e pertanto intendiamo portare le stesse domande all’attenzione dell’opinione pubblica per poi riportarle all’interno delle istituzioni appena ci verrà concesso". E ancora: "Oltretutto, alla luce della notizia di apertura di un fascicolo presso la Corte dei conti in merito agli affidamenti riguardanti l’ospedale da campo è fondamentale che la giunta regionale chiarisca al più presto ogni dubbio circa la legittimità delle procedure assunte”. E ancora: “Per quello che riguarda i test sierologici, in particolare riteniamo opportuno conoscere l’iter della trattativa diretta finalizzata all’acquisto da una ditta specifica di un prodotto selezionato. Se tale scelta è stata determinata da una valutazione medico-scientifica o è il frutto di una scelta degli organi politico-amministrativi della Regione. In particolare quale ruolo abbia svolto nella vicenda il capo di gabinetto del presidente Tesei”. (Ren)