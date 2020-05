Africa: viceministro Del Re, aiutare il continente ora per evitare contagi di ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa rappresenta "la prima frontiera" nella lotta globale al nuovo coronavirus e sostenere i suoi paesi in questo contesto è non solo un gesto di solidarietà nei confronti di sistemi sanitari più fragili, ma significa anche "minimizzare i rischi" di un contagio di ritorno in Europa. Lo ha detto la viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, nel quadro di un'intervista rilasciata ad "Agi". "La pandemia è una minaccia globale che richiede necessariamente una risposta globale. Aiutare i sistemi sanitari dei paesi fragili e contribuire alla ricerca, sviluppo e distribuzione di un vaccino anti Covid-19 efficace in tutti i paesi del mondo, senza lasciare nessuno indietro, soprattutto in Africa, significa innanzitutto minimizzare i rischi di un contagio di ritorno", ha detto Del Re, per la quale sostenere i paesi africani "non è solo un imperativo morale e un atto di solidarietà ma anche uno strumento di diplomazia preventiva". (segue) (Com)