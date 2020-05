Africa: viceministro Del Re, aiutare il continente ora per evitare contagi di ritorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa rappresenta "la prima frontiera nella lotta globale al nuovo coronavirus" ed è "fondamentale dare una risposta sanitaria alla pandemia nel continente. È uno dei principali ambiti di intervento della cooperazione internazionale, incentrata soprattutto sul sostegno ai Paesi con sistemi sanitari particolarmente fragili", ha proseguito Del Re, per la quale si tratta di mettere in atto risposte all’emergenza con interventi tempestivi di prevenzione, contenimento, contrasto e cura della malattia Covid-19, ma anche di trovare soluzioni di lungo periodo alla crisi. "Nelle prime drammatiche settimane di sviluppo dell’epidemia in Italia abbiamo tristemente appurato quanto la mancata collaborazione tra Stati e una efficace coordinamento a livello Ue abbia ritardato o indebolito la gestione dell’emergenza", ha detto la viceministro. (segue) (Com)