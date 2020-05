Africa: viceministro Del Re, aiutare il continente ora per evitare contagi di ritorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano economico sociale il lockdown globale, il blocco delle filiere distributive di cibo, la volatilità del prezzo delle materie prime rischia di avere un impatto molto serio su alcuni paesi. Aiutare questi paesi non è solo un imperativo morale e un atto di solidarietà ma anche uno strumento di diplomazia preventiva per arginare il rischio di instabilità politica, problemi di sicurezza e recrudescenza flussi migratori illegali", ha detto Del Re. Per la numero due della Farnesina la preoccupazione vale in entrambi i sensi: non solo per il rischio di un'ondata di ritorno della pandemia in Europa, concretizzabile con il riacutizzarsi dei flussi irregolari verso il nostro continente, ma anche per l'eventualità che i contagi possano estendersi in Africa. "Un aumento esponenziale del numero dei contagiati metterebbe in gravi difficoltà le strutture sanitarie del Continente", ha concluso. (Com)