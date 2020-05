Speciale energia: Regno Unito, società Ovo taglia 2.600 posti di lavoro e chiude diversi uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore di energia britannico Ovo ha annunciato il taglio di 2.600 posti di lavoro e la chiusura dei propri uffici a Selkirk, Reading e Glasgow. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". La quarantena ha spinto lo spostamento di molti servizi per i clienti su internet e ha drammaticamente ridotto la necessità di tecnici sul campo. Ovo ha acquistato la compagnia energetica Sse per 500 milioni di sterline (560 milioni di euro) a gennaio e ha dichiarato di avere intenzione di accelerare un piano di modifiche della struttura della società di tre anni nei prossimi mesi. Questa mossa provocherà molta rabbia da parte dei lavoratori che sono stati trasferiti da Sse a Ovo, ai quali era stato promesso che non ci sarebbero stati tagli del personale. La maggior parte dei ruoli che verranno eliminati sono posizioni sul campo. L'amministratore delegato e fondatore di Ovo Stephen Fitzpatrick ha detto che "oggi è una giornata veramente difficile. Quello che avrebbe dovuto essere un processo molto più lungo per rendere Sse digitale e integrarlo con Ovo deve procedere più velocemente a causa dell'impatto del coronavirus". (Rel)