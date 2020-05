Speciale energia: Rodzianko (AmCham), società energetiche Usa in Russia soffrono mancato Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un certo numero di compagnie petrolifere e di gas statunitensi che operano in Russia ha sofferto in modo significativo a causa del fallimento dell'operazione Opec + nel mese di marzo, nonché della diminuzione della domanda dovuta al Covid-19. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il presidente della Camera di commercio statunitense in Russia (AmCham) Alexis Rodzianko. "Ci sono aziende del settore petrolifero e del gas che sono state colpite dapprima dal fallimento dell'accordo Opec +, quindi da una diminuzione della domanda dovuta al COVID-19. Alcuni di loro hanno già annunciato i loro piani di operare una forte riduzione piani di investimento", ha affermato Rodzianko. (Rum)