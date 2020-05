Speciale energia: Iran, capacità installata energie rinnovabili quadruplicata negli ultimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità installata di energie rinnovabili è quadruplicata negli ultimi cinque anni. Lo ha dichiarato il viceministro dell'Energia iraniano, Homayoun Haeri, in occasione della cerimonia di presentazione della nuova presidenza dell'Organizzaione nazionale per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Haeri ha precisato che si è passati dai 200 megawatt di capacità installate nel marzo 2015 agli 800 megawatt del marzo 2020. Il ministro ha evidenziato l'importanza dell'Organizzazione per l'efficienza energetica così come il contributo fondamentale delle fonti rinnovabili al fabbisogno energetico iraniano. (Res)