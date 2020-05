Speciale energia: spagnola Iberdola risparmia 113 milioni di euro di imposte nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdola ha pagato 113 milioni di euro in meno di imposte rispetto all'anno precedente. Lo ha resto noto la stessa azienda attraverso il rapporto "Trasparenza Fiscale" 2019. Nel dettaglio, Iberdola nel 2019 ha versato nelle casse pubbliche spagnole 3.529 milioni di euro, a fronte dei 3.642 milioni di euro del 2018. La società presieduta da Jose Ignacio Sanchez Galan ha dichiarato l'anno scorso il più alto utile operativo lordo della sua storia: oltre 10.000 milioni di euro con un un incremento dell'8,1 per cento rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Sempre secondo il rapporto, il gruppo ha un patrimonio di 122.369 milioni di euro ed ha pagato complessivamente 8.165 milioni di euro di imposte (3529 in Spagna). Nel 2019 si è registrato, inoltre, il maggiore incremento in termini di capacità installata: 5.550 megawatt in tutto il mondo, cinque volte maggiore (1.000 Mw) del 2018. (Spm)