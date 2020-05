© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo terminale per la rigassificazione del gas di petrolio liquefatto (Gnl) in Bahrein è stato completato. È quanto reso noto dal ministro del Petrolio, Mohamed al Khalifa, il quale ha aggiunto che il paese potrebbe non avere più bisogno di importare Gpl dopo la scoperta e l’esplorazione di giacimenti individuati nel golfo del Bahrein. (Res)