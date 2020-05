Innovazione: lanciata in quarantena la start up che eroga energia green totalmente in digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Startup digitale lancia il suo servizio durante il lockdown: è la storia di NeN, il primo fornitore di energia 100 per cento digital e 100 per cento green in Italia, a metà tra una tech company e una energy company. NeN - spiega un comunicato stampa - nasce con l’obiettivo è portare i valori di digitalizzazione, semplicità e trasparenza in un settore ancora dominato da clausole nascoste e asterischi, e offrire una fornitura davvero green e sostenibile, con energia proveniente solo da fonti solari, eoliche e idriche sparse sul territorio italiano. “Nasciamo dal Gruppo A2A, ma ci sentiamo una tech company. Abbiamo assunto 25 persone nell’ultimo anno, quasi tutte provenienti dal mondo del digital, per creare un team eterogeneo e aggiungere all’esperienza energy competenze nuove come UX, analytics e sviluppo app e web”, spiega il ceo Stefano Fumi. “NeN - prosegue - è stata lanciata durante la quarantena, e oggi si prepara ad un nuovo ciclo di assunzioni per sostenere la crescita: abbiamo inserito quattro persone durante il lockdown e abbiamo a piano altre 15 assunzioni entro i prossimi 12 mesi, tutte nei team di design, digital marketing e technology. Ma cresceremo ancora: abbiamo ottenuto 50 milioni di finanziamento da parte del Gruppo A2A per lo sviluppo sui prossimi 5 anni, con l’obiettivo di arrivare a servire più di 500k clienti entro il 2024”. Attraverso la tecnologia, NeN trasforma il servizio di fornitura di energia in un’esperienza trasparente e accessibile, in cui smartphone e pc sostituiscono interamente la burocrazia, i moduli da compilare a mano e le tradizionali bollette difficili da capire. Attraverso la creazione di un’offerta di fornitura che funziona come un abbonamento, ogni utente ottiene una rata personalizzata al centesimo, basata sui propri consumi e all inclusive, che garantisce prevedibilità della spesa per ogni anno di fornitura. (segue) (com)