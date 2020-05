Innovazione: lanciata in quarantena la start up che eroga energia green totalmente in digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’app di NeN, inoltre, permetterà all’utente di monitorare i consumi in qualsiasi momento, con l’obiettivo di abilitare stili di vita più efficienti e sostenibili. “Studiando le persone, ci siamo accorti che tutti i clienti avevano le stesse domande: quanto spenderò a fine mese? Perché non capisco la bolletta? Questa burocrazia è davvero necessaria? Abbiamo scelto di rispondere a queste domande sfruttando la tecnologia e il digitale. EnerTech per noi vuol dire proprio questo: ci serviamo della tecnologia per favorire un approccio cliente-centrico, orientato a far vivere all’utente la migliore esperienza di servizio possibile”, spiega Daniele Francescon, head of growth e tra i pionieri di NeN, che conclude: “Il lockdown ci ha imposto di avere un approccio inedito anche alla gestione delle risorse umane; se assumere online è ormai una pratica diffusa, la vera sfida è stata inserire le nuove risorse ‘a distanza’. I quattro nuovi colleghi che sono entrati a far parte di NeN durante la quarantena sono stati pionieri di un onboarding interamente digitale, dalla conoscenza del manager alla definizioni di obiettivi e routine lavorative. E hanno fatto online anche i primi aperitivi di team”. (com)