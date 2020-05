Fase 2: Cambiaghi, 2,8 milioni a impianti e piste lombardi per ripartenza comprensori sciistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura assicura l'erogazione di contributi a fondo perduto, fino al 70 per cento delle spese ammissibili, per la copertura dei costi di esercizio. Il bando aprirà nel mese di luglio. Sono compresi, per esempio, i consumi di energia elettrica, carburante e mezzi per la battitura della pista. Incluso anche l'approvvigionamento idrico per la realizzazione dell'innevamento programmato. Si tratta di un contributo sui costi di esercizio con una soglia massima di 125.000 euro. Per il bando 2021, sono finanziabili i costi connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai del Covid-19. (com)