Imprese: Gubitosi (Tim), ad oggi nessun problema per quanto riguarda la governance

- Tutti i problemi che hanno interessato Tim in termini di governance sono stati risolti. Così l’amministratore delegato della società, Luigi Gubitosi, durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati aziendali al 31 marzo 2020, commentando le frizioni che in precedenza hanno interessato i rapporti tra i soci Elliott e Vivendi. L’Ad ha poi sottolineato il “salto significativo in termini di qualità” che ha interessato la società durante la serrata, che non ha portato “alcun problema in termini di qualità e affidabilità della rete”. (Ems)