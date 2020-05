Ue: Provenzano, difendere come governo politica di coesione in sede europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, "pur con i suoi limiti, bisogna difendere come governo la politica di coesione in sede europea perché è lì che è sotto attacco da parte dei cosiddetti Paesi virtuosi. Occorre ridare a questa politica - ha proseguito - la credibilità che ha perduto anche per i nostri errori". Provenzano è intervenuto in occasione della sua audizione informale in commissione Politiche Ue del Senato, sull’utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei. (Rin)