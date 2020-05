Coronavirus: esposto Cobas, su ospedale fiera Milano ha prevalso propaganda su salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adl Cobas Lombardia ha presentato alla Procura di Milano un esposto sull'ospedale Covid costruito in Fiera. "Regione Lombardia, a fronte della raccolta di un'ingentissima somma di denaro (oltre 21 milioni da privati), ha ritenuto di destinare l'intero ammontare per l'adattamento di Fiera Milano City ad 'ospedale' (Astronave), poi di fatto rivelatosi uno spreco di risorse, quando, proprio nel momento di maggiore criticità, tali fondi sarebbero potuti essere impiegati diversamente ad esempio facendo i tamponi ai medici, ai pazienti e al personale delle Rsa, investendo sulle strutture per la quarantena dei pazienti positivi ma non guariti per evitare focolai domestici, creando squadre di medici per intervenire ai primi sintomi a domicilio per evitare l'ospedalizzazione", si legge nell'esposto. "Da una semplicistica valutazione matematica - prosegue - si può in via empirica affermare che per ogni paziente ricoverato nell'Astronave (sembra non sia mai stato superato il numero di 25 unità) sia costato la modica cifra di euro 840.000,00 per ogni singolo paziente". Per il portavoce del sindacato, Riccardo Germani, "con la medesima forza lavoro utilizzata per la realizzazione dell'Astronave (150-180 unità lavorative al giorno su una base di 24 ore lavorative su una superficie di 24.000 metri quadrati), la rimessione in pristino dell'ospedale di Legnano sarebbe stata probabilmente una questione di ore. Purtroppo ha prevalso la necessità propagandistica (in quei giorni Gallera, con centinaia di morti e medici allo stremo, lanciava la sua candidatura a sindaco di Milano) sul bene rappresentato dalla salute pubblica".(Rem)