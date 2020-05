Singapore: coronavirus, ad oggi effettuati oltre 281 mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 281 mila i test sul coronavirus effettuati a Singapore, con circa 191 mila persone coinvolte. Lo ha fatto sapere oggi il direttore dei servizi medici del ministero della Salute, Kenneth Mak, nel corso di una conferenza stampa online. Si tratta di uno dei dati più alti al mondo: in percentuale, sono 49 mila i test effettuati per milione di persone. "Continuiamo a espandere la nostra capacità di test e restiamo impegnati a garantire i tamponi necessari per permettere alla nostra gente di tornare al lavoro in tutta sicurezza, assicurandoci che il rischio di diffusione della pandemia resti sotto controllo", ha spiegato Mak. Ora, ha aggiunto il dirigente del ministero della Salute, Singapore sta puntando su "nuove metodologie per massimizzare i benefici dei test", in particolare attraverso test a campione nelle aree in cui il rischio di contagio resta basso. Tale strategia, ha spiegato Mak senza rivelare ulteriori dettagli, "ci permetterà in futuro di controllare al meglio le aree per le quali le autorità sono più preoccupate". Questo mese la task force interministeriale istituita dal governo di Singapore per la gestione dell'emergenza ha annunciato l'intenzione di aumentare il numero di test effettuati a 40 mila al giorno. (Res)