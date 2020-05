Roma: Bordoni (Lega), a Tiburtina per favorire accampamento clandestini spostato capolinea bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata un'interrogazione a risposta scritta dopo l'aggressione contro una troupe Mediaset alla Stazione Tiburtina. Lo annuncia, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier, Davide Bordoni. "La troupe - spiega Bordoni - si era recata sul posto per testimoniare lo stato di degrado dell'area antistante il piazzale della stazione, dove bivaccano indisturbati extracomunitari e clandestini allo sbaraglio, convinti di essersi ritagliati una zona franca per commettere soprusi di ogni genere. Per favorire la costruzione di un accampamento del tutto abusivo, è stato addirittura spostato il capolinea di un autobus, creando disagi ai cittadini ed agli autisti del Tpl; è la triste dimostrazione che il periodo di quarantena ha solo aggravato i problemi irrisolti di un territorio dove l'assenza di Istituzioni e l'eccessiva tolleranza degna della peggiore sinistra ha di fatto sottratto una parte della città ai cittadini". "Il M5s - conclude l'esponente della Lega - non ha nessuna idea di sviluppo per la stazione Tiburtina, un nodo strategico per la Capitale, è un'area che somiglia sempre di più ad un campo profughi. Il lancio di sassi e bottiglie di vetro contro troupe di Dritto e Rovescio, a cui va tutta la mia solidarietà, è la dimostrazione che clandestini, migranti e sbandati si sentono liberi di agire come credono. È urgente intervenire per evitare che certe scene fuori controllo si ripetano. È uno schiaffo ai sacrifici, al lavoro, alle privazioni che stanno affrontato i milioni di cittadini di Roma e del Lazio". (Com)