Imprese: Gubitosi (Tim), governo allocherà 2,7 miliardi per l’industria Tlc

- Come risposta all’emergenza Covid-19, il governo ha in programma di iniettare 2,7 miliardi di euro nell’industria delle telecomunicazioni, attraverso finanziamenti pubblici in scuole, a sostegno di famiglie e imprese e il miglioramento della copertura nelle aree grigie. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, durante la presentazione dei risultati della società al 31 marzo 2020. Nello specifico, ha spiegato, con riferimento alle scuole è stato firmato un contratto da 400 milioni di euro per 5 anni, con l’obiettivo di collegare più di 32 mila scuole italiane con rete ultra broad band entro il 2023. A sostegno delle famiglie e delle aziende, con l’introduzione di voucher per la connettività, è invece previsto un finanziamento da 1,146 miliardi di euro, mentre per la realizzazione di infrastrutture nelle aree grigie è in programma un intervento da 1,126 miliardi.(Ems)