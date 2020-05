Visegrad: V4 e Germania d'accordo su fine anticipata controlli alle frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel ha illustrato il piano franco-tedesco da 500 miliardi di euro per superare la crisi indotta dal coronavirus e le priorità della prossima presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea. Di riapertura dei confini Merkel ha parlato anche con Babis, oltre che della cooperazione bilaterale e della pianificata linea ferroviaria ad alta velocità per collegare Praga, Dresda e Berlino. Prima del colloquio con il cancelliere tedesco i primi ministri del V4 hanno discusso del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-27. Secondo quanto riferito dal premier ceco Babis ai giornalisti, il gruppo di Visegrad cerca di ottenere più risorse dalla politica di coesione di quanto proposto dalla Commissione europea. (Vap)