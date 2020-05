Imprese: Gubitosi (Tim), contesto attuale sempre più favorevole a rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contesto politico attuale è sempre favorevole allo sviluppo di una rete unica. Così l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, durante la conference call organizzata oggi per presentare i risultati trimestrali della società al 31 marzo 2020. Ribadendo il “salto di qualità” registrato dall’azienda negli ultimi mesi, l’Ad ha sottolineato come il paese sia, ad oggi, “sempre più connesso”, e come Tim stia preparando “nuovi sforzi per collegare tutti i cittadini”. Proprio a questo proposito, ha aggiunto, la società sta “lanciando una serie di iniziative a sostegno dei clienti nella transizione digitale, investendo soprattutto nella formazione digitale dei cittadini”. (Ems)