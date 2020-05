Automotive: Montaruli (Fd'I), servono incentivi e bonus a sostegno concessionarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, afferma: "Eliminazione del pagamento malus, bonus stock, aumento della detraibilità Iva e del costo deducibile per acquisto auto. Sono le proposte di Fd'I - annuncia la deputata in una nota - formulate al governo nell'ambito del decreto Liquidità per stare al fianco delle concessionarie auto e degli oltre 120 mila addetti in Italia che operano nella vendita di vetture. Al crollo immatricolazioni, in Italia al 97,6 per cento - sottolinea la deputata - si deve rispondere con misure straordinarie altrimenti rischiamo di vedere migliaia di posti di lavoro persi nel giro di pochissimi mesi. Ridicolo pensare al bonus bicicletta e non al commercio di vetture preso in mezzo tra case automobilistiche e sempre più crescenti difficoltà degli acquirenti. E' necessario - conclude Montaruli - un riallineamento fiscale agli standard degli altri paesi Ue e in Italia bisogna sostenere le concessionarie che rischiano di trovarsi nei propri piazzali beni invenduti con perdite vertiginose a rischio fallimento". (Com)