Russia: premier Mishustin dimesso dall'ospedale, prepara incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Federazione Russa Michail Misustin è stato dimesso oggi dall'ospedale dove si trovava da fine aprile in seguito al test per il coronavirius risultato positivo. Lo ha riferito ai giornalisti il segretario stampa del primo ministro russo, Boris Beljakov. Il premier, i cui pieni poteri sono stati ripristinati oggi dal presidente Vladimir Putin, ha trascorso 20 giorni in degenza per il trattamento del coronavirus. "Ha iniziato a lavorare al palazzo del governo. Al mattino, ha tenuto una riunione di lavoro con i colleghi in modalità videoconferenza. Si prepara per un incontro con il presidente", ha dichiarato Belyakov, secondo quanto riferito da "Rbk".(Rum)