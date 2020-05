Decreto rilancio: sindacati, aggiornare accordo su ripresa servizio Oepa Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto rilancio annunciata dal premier Giuseppe Conte per questa settimana, abbiamo avuto modo di verificare la modifica dell'art. 48 del Cura Italia: finalmente viene risolta quella totale e insensata anomalia sulla incompatibilità tra la riconversione dei servizi scolastici ed educativi e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali a compensazione delle ore che non si possono lavorare". Lo affermano in una nota congiunta Giovanni Alfonsi della Fp Cgil Roma Lazio, Massimiliano Morgante della Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Massimo Mattei della Uil Fpl Roma Lazio. "Un sollievo per tutte le addette e gli addetti impiegati nei diversi servizi coinvolti come l'assistenza educativa scolastica agli alunni disabili o gli asili nido e le scuole materne (in convenzione, concessione e privati) che in questi mesi hanno visto bloccata la propria attività lavorativa con conseguente crescita del disagio legato ai mancati pagamenti, ancora, degli ammortizzatori sociali da parte dell'Inps". (segue) (Com)