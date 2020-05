Decreto rilancio: sindacati, aggiornare accordo su ripresa servizio Oepa Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti, infatti – proseguono nella nota Cgil, Cisl e Uil delle funzioni pubbliche – che le novità introdotte sbloccheranno diverse situazioni ferme ancora al palo, soprattutto in alcuni Municipi di Roma Capitale. Infatti nonostante l'ottimo accordo sottoscritto 10 giorni fa con l'assessore Mammì, tutti gli assessori municipali, le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali, il servizio è stato riconvertito ed è ripartito solo nella metà dei municipi, lasciando ancora migliaia di famiglie senza assistenza e più di 1000 tra lavoratrici e lavoratori nel caos e nell'incertezza. Per questi motivi – conclude la nota – abbiamo chiesto all'assessore Mammì un incontro non solo per aggiornare l'accordo alle nuove disposizioni di legge, ma anche per fare il punto sulla sua applicazione. L'assessore Mammì, che ringraziamo per la celerità e l'attenzione al tema, ha prontamente raccolto il nostro appello ed ha già convocato un incontro in forma telematica con tutti i soggetti firmatari dell'accordo per giovedì 21 maggio alle ore 14. E' giunto il momento di far ripartire dappertutto il servizio Oepa, non possiamo più aspettare, i lavoratori non possono più aspettare, i cittadini non possono più aspettare e ogni Municipio deve profondere in questo momento il massimo sforzo per garantire la ripresa di un servizio indispensabile per le fasce più deboli della cittadinanza". (Com)