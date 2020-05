Lesotho: il premier Thabane si è dimesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Lesotho, Thomas Thabane, si è dimesso formalmente. Lo ha annunciato lo stesso premier in diretta televisiva, spiegando che "è giunto il momento di ritirarmi dal grande teatro dell'azione e prendere congedo dalla vita pubblica". Le sue dimissioni cadono nel quadro di un lungo braccio di ferro con il suo governo, legato allo scandalo che lo vede formalmente imputato per l'omicidio della ex moglie Lipolelo, crimine di cui è accusato insieme alla sua attuale consorte, Maesaiah Thabane. Lo scorso 13 maggio, il suo portavoce Thabo Thakalekoala aveva annunciato che il premier si sarebbe dimesso entro il 22 maggio, mettendo fine alle voci sulla sua imminente rinuncia. Di recente i quattro partiti che compongono la coalizione di maggioranza hanno deciso di sciogliere il patto di governo in parlamento e hanno concordato che Thabane avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni entro quella data. (segue) (Res)