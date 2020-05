Lesotho: il premier Thabane si è dimesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il premier Thabane aveva confermato la sua intenzione di presentare le dimissioni entro il 31 luglio, senza tuttavia specificare la data in cui lo farà. “Spero che i preparativi possano essere completati il prima possibile, prima della scadenza che mi ero prefissato. Di conseguenza il governo e il mio partito concluderanno ragionevolmente la procedura che porterà alle mie dimissioni”, aveva dichiarato. “Il lavoro del primo ministro richiede una buona percezione sensoriale, nonché velocità e forza fisica. A causa della mia età, non sono più energico come una volta”, aveva dichiarato Thabane in una nota della presidenza diffusa dai media locali. Il Senato del Lesotho ha adottato di recente un emendamento costituzionale con il quale si limitano i poteri del primo ministro nel richiedere al re lo scioglimento del parlamento e nel convocare nuove elezioni. Secondo il nuovo testo di legge, per esercitare queste due funzioni il premier Thabane dovrà ora ottenere preventivamente l'accordo della maggioranza dei parlamentari e dei senatori. (segue) (Res)