Torino: Avigliana, domani riapre la biblioteca Primo Levi

- Riapre domani, 20 maggio, la biblioteca civica Primo Levi, ad Avigliana, provincia di Torino. Questo l'orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 15 alle 19. Martedì dalle 9 alle 13. Martedì pomeriggio e sabato mattina è prevista la consegna a domicilio. "A circa due mesi dalla chiusura – dichiara l'assessore alla Cultura Paola Babbini – siamo felici di poter annunciare la riapertura della biblioteca a partire dal prossimo 20 maggio. La nostra biblioteca è sempre stata operativa anche in questo periodo di lockdown, proponendo sulla propria pagina Facebook attività e letture sia per bambini che adulti. Ora si avvia la riapertura che, per il momento, è limitata al servizio di prestito, ma con alcune novità per garantire la massima sicurezza per il pubblico e per gli operatori. Anche se non sarà possibile per il momento sostare negli spazi della biblioteca ed effettuare ricerche di persona, i bibliotecari saranno sempre disponibili per dare consigli di lettura, orientare le ricerche e prenotare i libri. È possibile raggiungerli via mail o al telefono negli orari di apertura della biblioteca. Il servizio di prestito prevede la prenotazione anticipata obbligatoria e il ritiro solo su appuntamento, per evitare assembramenti e code mentre la restitituzione avverrà esclusivamente utilizzando il box posto nell'atrio del centro polifunzionale La Fabrica. Già a partire dal prossimo sabato sarà attivo il nuovo servizio di consegna a domicilio in Avigliana per i residenti ultra 75enni e per coloro che avessero particolari difficolta a recarsi presso la biblioteca. Per questo motivo abbiamo pensato di modificare l'orario della biblioteca prevedendo tale attività il martedì pomeriggio e il sabato mattina".(Rpi)