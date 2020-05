Fca: Fassina (Leu), per garantire azienda si abbandonano le pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca Italy riceve garanzie pubbliche miliardarie mentre le pmi rimarranno senza possibilità di finanziamenti agevolati: Lo scrive su Facebook il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina. "Il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia Mise per le Pmi ieri ha segnalato la necessità di maggiori risorse fino a 3-4 miliardi di euro per soddisfare il flusso di domande arrivate e in arrivo, quasi tutte per prestiti inferiori a 25.000 euro. In tale quadro, Fca Italy riceve garanzie pubbliche miliardarie, nonostante la holding, residente a Amsterdam e a Londra, abbia 28,5 miliardi di liquidità e preveda la distribuzione di 5,5 miliardi agli azionisti, come ricordato dall'ex ministro Calenda. In sintesi, - spiega Fassina - per aiutare azionisti miliardari residenti in paradisi fiscali, centinaia di migliaia di piccole imprenditori stremati e oberati dal carico fiscale italiano rimarranno senza possibilità di finanziamenti agevolati da garanzie pubbliche". Fassina poi aggiunge: "E dovremmo pure essere soddisfatti perché, grazie all'intervento del dott. Messina, Fca Italy si è impegnata a utilizzare il prestito garantito dai cittadini italiani per pagare fornitori e lavoratori, prosegue il parlamentare di LeU. Senza tale autorevole intervento, l'avrebbero utilizzato per aumentare i dividendi agli azionisti e i bonus ai manager? È sempre più preoccupante la subalternità della politica. È vero - conclude Fassina -, dopo il Covid-19 nulla sarà come prima. Sarà peggio".(Rin)