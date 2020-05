Libia: colloquio Di Maio-Lavov, focus sulle sinergie per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, e l'omologo della Federazione russa, Sergej Lavrov. A quanto si apprende, al centro del colloquio vi è stato il dossier libico, che rimane un tema prioritario per l’Italia. Il titolare della Farnesina, in particolare, ha ribadito la necessità di lavorare in maniera sinergica per mettere fine al conflitto in Libia. (Res)