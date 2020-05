Estonia: ministro Esteri Reinsalu presenta strategia decennale fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Estonia Urmas Reinsalu ha presentato oggi la strategia decennale fino al 2030 per la diplomazia del paese Baltico. Secondo quanto spiegato dallo stesso Reinsalu tramite il suo profilo Twitter, "il nostro scopo è quello di garantire la sicurezza dell'Estonia e degli estoni in un mondo in rapido cambiamento, sostenere le nostre società sui mercati esteri ed assicurare che i cittadini estoni all'estero siano parte della nostra società digitale". Tra le linee guida della strategia decennale della politica estera di Tallin il ministro ha evidenziato: "Continuità della politica estera; sicurezza in un mondo in rapido cambiamento; rafforzare la credibilità e la reputazione dell'Estonia; il successo delle società estoni sui mercati stranieri e l'aumento degli investimenti esteri; assicurare che l'Estonia sia sempre vicina all'estero grazie ad una società digitale aperta": (Sts)