Ue: Zanni (Lega) a "Nova", piano franco-tedesco conferma fallimento Unione, aumenterà contributo italiano a bilancio

- Il piano promosso dall'asse franco-tedesco è l'ennesima conferma del fallimento di un'Europa attaccata a trattati e regole e gli italiani dovranno pagare i prestiti che la Commissione europea raccoglierà sui mercati, con il conseguente aumento dei contributi della Penisola al bilancio dell'Ue. Questo il commento dell'eurodeputato della Lega, Marco Zanni, presidente del gruppo parlamentare di Identità e Democrazia, all'iniziativa della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e del presidente francese, Emmanuel Macron, di un Recovery Fund di 500 miliardi di euro che attinga al bilancio pluriennale dell'Unione europea. "Il piano promosso dall'asse franco-tedesco è l'ennesima conferma del fallimento di un'Europa attaccata a trattati e regole. Dopo mesi di discussioni inconcludenti, come sempre sono Germania e Francia a decidere, con (il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe) Conte irrilevante", ha dichiarato Zanni ad "Agenzia Nova". "Anche se le risorse fossero erogate a fondo perduto, punto che sarà sicuramente rivisto in Consiglio portando a un compromesso finale ancora più basso, gli italiani dovrebbero pagare i prestiti che la Commissione raccoglierà sui mercati con l'aumento dei contributi del nostro paese al bilancio Ue, o con nuove tasse su consumi e imprese. In altre parole, l'Italia dovrà prestare la sua quota di garanzia come terza economia Ue per permettere alla Commissione di indebitarsi", ha aggiunto. (segue) (Beb)