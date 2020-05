Ue: Zanni (Lega) a "Nova", piano franco-tedesco conferma fallimento Unione, aumenterà contributo italiano a bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre il mercato potrà tecnicamente assorbire non più di un centinaio di miliardi all'anno, per cui i 500 miliardi promessi da Merkel e Macron non arriveranno subito, ma verranno spalmati su un arco temporale molto più ampio", ha continuato. "Conte in diretta tv parlava di 'potenza di fuoco', ma ha dimenticato di dirci che avremmo dovuto fare i conti con le condizionalità, da cui i Trattati europei non permettono fughe. Nessuno ha difeso gli interessi degli italiani: dopo aver ceduto sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e con la pretesa fin troppo ambiziosa di ottenere duemila miliardi di euro, al premier ora ne restano 500, da dividere fra i 27 Stati membri, nei 7 anni previsti dal Quadro finanziario pluriennale (Qfp)", ha proseguito. Secondo Zanni, "esultare per una proposta del genere richiede il coraggio di chi, nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti, ha ancora voglia di prendere in giro gli italiani". (Beb)