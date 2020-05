Germania: Camera industria e commercio prevede crollo Pil del 10 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il Pil della Germania crollerà di almeno il 10 per cento a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto dichiarato oggi dal presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Eric Schweitzer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la previsione del Dihk è peggiore delle stime del governo federale, secondo cui quest'anno il Pil della Germania subirà una contrazione del 6,3 per cento, segnando la recessione più grave dal secondo dopoguerra. Intanto, come reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba), nel primo trimestre, il dato è un -2,2 per cento del Pil su base trimestrale. La picchiata non risparmia le esportazioni, tra i motori dell'economia tedesca. Secondo Schweitzer, il settore registrerà nel 2020 u calo del 15 per cento. Per il Dihk, la Germania tornerà a crescere nel 2021, ma soltanto del 5 per cento, non compensando quindi la recessione in corso. La Camera dell'industria e del commercio tedesca chiede quindi che il governo federale intervenga con ulteriori aiuti per l'economia. (Geb)