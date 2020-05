Speciale difesa: Colombia-Brasile, concordate misure per aumentare coordinamento alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Colombia e Brasile hanno concordato di coordinarsi e condividere informazioni sul contrasto al nuovo coronavirus per fare fronte all’aumento dei contagi nella regione di Amazonas, dove sono insediate diverse comunità indigene. Lo ha dichiarato il presidente Ivan Duque parlando in conferenza stampa. I governi dei due paesi hanno tenuto lo scorso 15 maggio una riunione per concordare politiche comuni nella regione frontaliera. Alla riunione hanno partecipato i ministri degli Esteri, della Salute e della Difesa colombiani, rispettivamente Claudia Blum, Fernando Ruiz e Carlos Holmes Trujillo e gli omologhi brasiliani, rispettivamente Ernesto Araujo, Nelson Teich e Fernando Azevedo e Silva. Le parti hanno concordato di rafforzare la presenza militare alla frontiera, con attenzione particolare ai valichi informali. E’ stata inoltre concordata l’istituzione di un gruppo di coordinamento sul Covid-19 per facilitare lo scambio di informazioni e rendere uniformi le misure adottate dai ministeri della Salute. (Mec)