Speciale difesa: Spagna, proroga di tre anni contratto manutenzione carri armati Leopard

- L'Esercito spagnolo ha esteso per altri tre anni il contratto stipulato con le imprese Hernando Moreno (Cohemo) e Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (Ffg) per la manutenzione dei carri armati da combattimento Leopard 2E, Leopard 2A4 e Leopard 2ER. La proroga fino al 2023 approvata pochi giorni fa dal Dipartimento affari economici del comando di supporto logistico (Male) – secondo quanto riportato dal portale "InfoDefensa" – duplicherà l'importo dell'accordo precedente per un valore di 12 milioni di euro. (Spm)