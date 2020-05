Speciale difesa: Libia, per Lna ritiro da al Watiya legato a ragioni tattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce delle forze in Tripolitania dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, Khaled al Mahjoub, ha dichiarato che il ritiro dalla base di al Watiya è avvenuto "per motivi tattici". Parlando in una conferenza stampa, Al Mahjoub ha sottolineato che "questo passo è giunto per deviare lo sforzo militare su altre posizioni e trarre vantaggio dalla flessibilità tattica, che serve per le battaglie". "Il comando generale dell'esercito considera sempre la vita dei soldati libici più importante di tutte le posizioni e da questo punto di vista, ha preso la decisione di ritirarsi dalla base di al Watiya nella Libia occidentale", ha aggiunto. L'ufficiale ha aggiunto che "le tutti gli aerei, i sistemi di difesa aerea e l'ospedale da campo, nonché tutti gli equipaggi medici e le ambulanze sono stati ritirati dalla base, le forze nemiche hanno trovato solo un sistema anti-missile danneggiato e aerei non in funzione dal 1980". L'Lna ha aggiunto in una dichiarazione che nella base di al Watiya sono stati lasciati mille veicoli, tra cui blindati, una sala operatoria mobile e attrezzature militari di precisione". Il comando di Haftar precisa inoltre che "1500 soldati si sono ritirati e non ne è stato catturato nessuno". (Lit)