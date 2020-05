Speciale difesa: Turchia, si dimette da nuovo incarico l'ex capo di Stato maggiore della Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cihat Yayci, ex capo di Stato maggiore della Marina militare turca recentemente trasferito al comando generale delle Forze armate, ha dato le dimissioni dal nuovo incarico assegnatogli. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Yayci era stato trasferito su decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan il 15 maggio. L'ex capo di Stato maggiore della Marina è considerato l'artefice dell'accordo stretto tra Ankara e il Governo di accordo nazionale (Gna) libico in merito alla definizione delle rispettive Zone economiche esclusive nel Mediterraneo. La decisione di Erdogan di trasferirlo è stata accolta con sorpresa da molti media nazionali, i quali hanno parlato di Yayci come di una vittima di una battaglia di potere che lo vede da molto contrapposto al ministro della Difesa, Hulusi Akar. Yayci è stato in passato indagato per un appalto sospetto nell'ambito degli equipaggiamenti militari. (Tua)