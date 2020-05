Speciale difesa: Libia, telefonata tra Borrell e premier Serraj, preoccupazione Ue per escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi della crisi in Libia sono stati al centro della conversazione telefonica tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il primo ministro del governo dell'Accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Borrell ha espresso le sue preoccupazioni per l'escalation dei combattimenti dentro e intorno a Tripoli e il crescente bombardamento su aree residenziali densamente popolate, che hanno provocato vittime e un deterioramento della situazione umanitaria. L'Alto rappresentante ha elogiato il primo ministro per l'apertura del suo governo a partecipare attivamente al processo di Berlino e ha ribadito l'importanza per tutte le parti in conflitto di fermare i combattimenti, concordare un cessate il fuoco duraturo e riprendere i negoziati politici. Ha sottolineato il costante impegno dell'Ue a favore di una soluzione politica alla crisi libica attraverso l'attuazione delle conclusioni della Conferenza di Berlino e ha ricordato al primo ministro l'impegno attivo dell'Ue a progredire verso tale obiettivo. Borrell e Sarraj hanno anche parlato della nuova operazione militare di Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) Irini dell'Unione europea, che mira a porre fine al flusso illegale di armi e attrezzature militari verso la Libia che hanno alimentato il conflitto in corso. E' stato ricordato che l'operazione è uno dei contributi dell'Ue per il ritorno della stabilità in Libia e un'espressione operativa del suo impegno concreto nel processo di Berlino guidato dalle Nazioni Unite. L'operazione sta schierando le sue risorse navali e aeree e utilizza immagini satellitari per garantire la più ampia copertura possibile, operando nel quadro delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (Beb)