Speciale difesa: India-Cina, truppe rafforzate in alcuni settori lungo le aree di confine contese

- L’India e la Cina hanno rafforzato lo schieramento di truppe in alcuni settori lungo le aree di confine contese. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India” sulla base di fonti dell’Esercito indiano. Il rafforzamento riguarda in particolare i settori di Demchok, Chumur e Daulat Beg Oldi, nel Ladakh. La Valle del Galwan, che fu una zona calda della guerra sino-indiana del 1962, è considerata un’area infiammabile. Il fiume, affluente dell’Indo, scorre dalla Cina all’India attraversando le regioni contese dell’Aksai Chin e del Ladakh. Anche il quotidiano cinese “Global Times” ha riferito, sulla base di fonti militari, che le truppe di frontiera hanno intensificato i controlli nella Valle in seguito a manovre indiane: secondo quanto riportato dal giornale, dall’inizio di maggio la parte indiana ha attraversato la linea di confine ed è entrata nel territorio cinese e ha “costruito fortificazioni di difesa e ostacoli per interrompere le normali attività di pattuglia delle truppe di difesa delle frontiere cinesi”. (Inn)