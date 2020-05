Speciale difesa: nave trasporto spagnola Martin Posadillo partita per il Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da trasporto ausiliario della Marina militare spagnola Martin Posadillo è partita dal porto base di Cartagena sotto il controllo del Comando operazioni dello Stato maggiore della Difesa (Mops) per dare sostegno logistico alle operazioni militari spagnole in Libano e Turchia. Secondo quanto riportato dal portale "Defensa.com", dopo essere partita da Cartagena, la Martin Posadillo ha effettuato uno scalo nel porto di Valencia per caricare materiali, contenitori e veicoli. Durante la navigazione, la nave militare presterà appoggio all'operazione Sea Guardian che la Nato mantiene attiva nel Mediterraneo nella lotta contro il terrorismo. Il materiale militare a bordo della nave sosterrà i contingenti spagnoli dell'Esercito di stanza a Marayun (Libano) e Adana (Turchia). (Spm)