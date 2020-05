Ungheria: Budapest respinge sentenza Ue su detenzione richiedenti asilo al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria non accetta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in base alla quale quattro richiedenti asilo fermati e trattenuti al confine con la Serbia dovrebbero essere rilasciati. Sul tema è tornato di nuovo oggi in un comunicato Gyorgy Bakondi, consulente capo per la sicurezza del primo ministro ungherese, Viktor Orban. Il caso è quello di due cittadini afghani e due iracheni arrivati in Ungheria dalla Serbia tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. I quattro hanno fatto domanda di asilo nella zona di transito di Roszke, ma la loro richiesta è stata respinta e l'Ungheria ha ordinato loro il rientro in Serbia. Belgrado non li ha tuttavia riammessi. "Il governo non accetta la decisione della massima corte dell'Ue", ha scritto Bakondi. Le zone di transito sono parte del sistema ungherese di protezione dei confini e i migranti bloccati lungo la rotta balcanica rappresentano "un rischio per la salute pubblica" a causa della pandemia di coronavirus. L'Ungheria userà quindi tutti gli strumenti legali a disposizione per ottenere la revisione della decisione della Corte. Già ieri Bakondi aveva accusato la sentenza di essere uno strumento di "pressione politica" dell'Ue su Budapest. (Vap)