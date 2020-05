Fase 2: Azienda Italia, è necessario riportare il dialogo sul mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azienda Italia, associazione nata con lo scopo di suggerire politiche di coesione che favoriscano la creazione di valore e benessere diffusi per l'intera comunità, ha reso pubblico in un Documento strategico che contiene una serie di proposte indirizzate al governo relativamente agli interventi che andranno programmati nella fase successiva all’emergenza Covid-19. Stando al comunicato stampa diramato dall’associazione, il fine del Documento è di “scongiurare il baratro, riportando il dialogo sul mondo del lavoro, l'impresa al centro della vita pubblica e restituendo all'Italia il ruolo di leader innovativo, culturale e imprenditoriale: punto di riferimento nel panorama europeo”. “È venuto il momento per chi ha competenza e passione di rimboccarsi le maniche e dare al paese un contributo concreto in termini progettuali, spostando il focus sulla politica nel senso più alto del termine”, ha dichiarato il presidente e responsabile delle relazioni istituzionali di Azienda Italia, Karim Shahir Barzegar, sottolineando che il tessuto produttivo nazionale non è mai stato così colpito, e “per la prima volta è chiamato ad assumersi la responsabilità di risollevare il paese con la forza del lavoro”. L’obiettivo dell’associazione, ha aggiunto il segretario e responsabile delle relazioni esterne Andrea Minazzi, è di unire “donne e uomini allo scopo di valorizzare un’offerta di idee e soluzioni non solo per contrastare la crisi, ma per guardare avanti con una vision rivolta al futuro, capace di stabilizzare le riforme strutturali necessarie per tornare a crescere”. (Com)